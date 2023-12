Bisseck a Inter TV: “Diverso giocare a San Siro. Cerco di segnare, in difesa bel mix di…”

L'Inter ha battuto l'Udinese con una prestazione di gruppo molto positiva. Positivo anche l'impatto di Bisseck , che si sta integrando molto bene nel gioco di Inzaghi . Le sue parole a Inter TV: "Sono molto contento per la prima partita. Questo è un campionato diverso rispetto agli altri. Do tutto in campo. Mi piace molto questo gioco propositivo in cui vado in area e cerco di segnare. Se il gol arriva, arriva".

"Giocare a San Siro? È stato molto diverso, meglio giocare in casa piuttosto che giocare le due partite di Champions in trasferta. Penso che le partite in casa siano le migliori. Chi mi aiuta? Cerco di ascoltare tutti e parlo con tutti. C'è una grande chimica. ci sono tanti giocatori con tanta esperienza. C'è un bel mix in difesa, sto imparando da tutti. Se sto imparando l'italiano? Sto cercando di imparare. In campo parlo in italiano anche se non me la sento ancora di fare le intervista in italiano per ora", ha dichiarato sorridendo Bisseck.