CdS – Inter, bivio Champions: Real Madrid decimato, ma Conte tiene alta la tensione

Quarta gara di Champions League per l’Inter: una sfida decisiva per il cammino europeo dei nerazzurri. Il Real Madrid si presenta a Milano con tante assenze ma, come ricorda il Corriere dello Sport, Antonio Conte tiene alta la tensione: “Quella con il Real Madrid non è una gara da dentro o fuori, ma per l’Inter rappresenta uno snodo fondamentale nella sua campagna europea. Tanto per cominciare, non può permettersi di perdere, perché, altrimenti, si vedrebbe sfuggire dalle mani il proprio destino, dovendo poi affidarsi a complicati incastri di risultati per riuscire a passare il girone. Per avere la certezza della qualificazione, infatti, servono 7 punti nelle ultime 3 partite. […] Le “Merengues”, stasera, si presentano a San Siro senza elementi fondamentali, come Sergio Ramos e Benzema. Sulla carta, è una bella occasione da sfruttare. Ma Conte sceglie di ributtare il pallone dall’altra parte. […] Chissà, forse è un modo per tenere alta la tensione dei suoi giocatori, scongiurando il pericolo di un altro avvio molle come contro il Torino“.