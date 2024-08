L'allenatore dell'Al-Ittihad, la squadra che ha battuto i nerazzurri in amichevole, ha parlato proprio della sua ex squadra a fine partita

Laurent Blanc è l'allenatore dell'Al-Ittihad, la squadra che ha battuto in amichevole per due a zero, l'Inter di Inzaghi allo stadio di Monza e alla fine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni delle tv presenti in mix zone. «Abbiamo giocatori di talento, sicuramente, ma anche la squadra nerazzurra ne ha e sarà una bella squadra da seguire quest'anno», ha detto l'ex giocatore nerazzurro.