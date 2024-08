E ancora su di lui la rosea scrive: "Si spinge in avanti, gioca da quinto, si prende gli applausi dei tifosi per un recupero nel primo tempo e poi risponde al coro della mini-curva. Unico neo: l’incertezza in marcatura sul secondo gol di Diaby, ma l’errore di impostazione resta di Bastoni. Crescita costante". Sembra una vera e propria promozione per il calciatore 23enne che sta attirando la curiosità dei tifosi e dei media.