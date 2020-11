Blanc: “Tornare ad allenare? Più passa il tempo e meno ci credo. Il calcio sta prendendo…”

Ospite di Téléfoot, Laurent Blanc ha parlato della sua situazione e del suo futuro. L’allenatore non sembra credere molto a un ritorno in panchina. “Voglio sempre allenare un club o una nazionale. Ma più passa il tempo, meno ci credo. Tornerei sicuramente, ma al momento non è così. Il calcio sta prendendo una direzione che non necessariamente mi piace. Oggi agli allenatori gli si chiede di aumentare il valore economico dei giocatori. È così che devi adattarti”.

(dailymercato.com)