Ex ct Croazia bacchetta Perisic: “Doveva vaccinarsi. Non posso credere che…”

Miroslav Blažević bacchetta il giocatore nerazzurro che ha saltato la gara con la Spagna perché positivo al Covid

In Croazia è ancora forte la delusione per l'eliminazione dagli ottavi dell'Europeo per mano della Spagna. L'ex ct croato, Miroslav Blažević, è convinto che con Lovren e Perisic in campo, la squadra di Dalic non avrebbe perso: "Se avessero giocato Perisic e Lovren, gli spagnoli non ci avrebbero mai battuto. Mai, te lo assicuro. È stato un grande handicap giocare senza Lovren, e non saremmo arrivati ​​dove siamo se non fosse stato per Perisic".