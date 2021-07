Rinnovo Perisic, ecco la posizione dell’Inter. Il giocatore è intenzionato a…

Il contratto del croato è in scadenza nel 2022, al momento non ci saranno proposte di rinnovo da parte dell'Inter

L'Inter è impegnata a trovare un accordo per il rinnovo di Marcelo Brozovic, diverso invece il discorso per quanto riguarda l'altro croato in rosa, Ivan Perisic. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, a meno di inversioni di rotta, non ci saranno proposte di rinnovo invece per l'esterno.