Boateng rischia cinque anni di carcere: l’accusa dell’ex compagna

Il giocatore comparirà oggi davanti al tribunale di Monaco di Baviera per rispondere all'accusa di violenza domestica

Il nuovo difensore del Lione , Jérome Boateng , comparirà oggi davanti al tribunale di Monaco di Baviera per rispondere all'accusa di violenza domestica contro la madre dei suoi due figli. L'ex compagna accusa il difensore di averla aggredita durante una violenta lite tre anni fa mentre erano in vacanza.

La pena massima per atti di questa natura è di cinque anni di reclusione. La sentenza potrebbe essere emessa già giovedì. Boateng si è sempre difeso dalle accuse definendo il tutto come "una questione privata basata su accuse non provate da parte di terzi". I fatti risalgono al 2018.