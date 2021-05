Inter, concorrente in meno per Boateng. Bild: “Monaco non interessato”

Il difensore del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno, lascerà i campioni di Germania a parametro zero

In scadenza di contratto a giugno, Jerome Boateng è uno dei parametri zero più appetiti di tutta Europa: l'esperto difensore tedesco lascerà il Bayern Monaco dopo 10 stagioni, e il suo nome è stato accostato anche all'Inter. In attesa di capire se la situazione finanziaria del club permetterà un investimento del genere, per i nerazzurri c'è una concorrente in meno: secondo la Bild, infatti, i francesi del Monaco non sarebbero interessati al giocatore.