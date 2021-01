Inter, dopo il derby boato per Eriksen: “Scommessa vinta. I compagni gli hanno chiesto di…”

La bella magica di Christian Eriksen non è terminata al fischio finale del derby contro il Milan. Il centrocampista dell‘Inter, infatti, ha ricevuto un doppio boato dai compagni. Dopo quello in partita, è arrivata un’altra acclamazione per una scommessa vinta. A raccontare tutto è il Corriere dello Sport:

“Felici anche i compagni che martedì lo hanno abbracciato sia dopo il fischio finale sia dopo il mini allenamento che i giocatori non impiegati (o impiegati poco) contro il Milan hanno svolto sul prato di San Siro. Divertente il siparietto quando, dopo aver finito gli scatti e gli esercizi, gli hanno richiesto di calciare di nuovo la punizione e Christian lo ha fatto mettendo di nuovo la palla in rete: è scoppiato un nuovo boato, tra i sorrisi generali di tutti coloro che erano in campo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)