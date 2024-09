«Pure Boban non ha capito il mio ruolo? Glielo spiego ora, sono io il boss e tutti lavorano per me», ha ribadito Ibra. Ma l'ex centrocampista rossonero non sta lì a guardare e risponde col sorriso: «Nessuno l'ha capito il tuo ruolo a dire la verità. Spero che l'abbia capito almeno tu. Perché nessuno ha capito competenze e responsabilità e dove arriva la parte tecnica, chi sceglie i giocatori. Adesso abbiamo sentito che sei il boss e abbiamo capito tutti, grazie per averlo chiarito».

«Quando parlo di gattini - ha aggiunto l'ex attaccante rossonero - parlo di gente che è fuori dalla squadra. Cosa ho detto a Theo e Leao? Ho parlato con la squadra, stanno bene, sono carichi, hanno fatto un'ottima partita in campionato e sono pronti dopo aver riposato. Bello vedere questo ritorno in CL? Da quando ho accettato di non giocare più mi manca adrenalina, adesso non ho voglia di tornare, quando accetti qualcosa lo fai passare e lo lasci. Se è stato il mercato che hai voluto? Il mercato è andato esattamente come volevamo, tutto quello che abbiamo cercato e quello che abbiamo voluto abbiamo preso. L'ultimo era Abraham e poi mi spiace per Jovic fuori dalla lista CL. Tentativo per Osimhen? Sto in silenzio (ride.ndr)».