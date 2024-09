Il Napoli di Conte? Mi aspetto un percorso di fede da Conte ed i suoi ragazzi. Chi ha fede crede nell’impossibile e Conte lavora con questo credo. Credere è molto di più di provarci, vuol dire andare oltre. Conte si violenta e va dentro sè stesso per tirar fuori il massimo, ha un accompagnamento dell’umanità che non è comune, non è lavoro, ma è un atto di fede. Se la squadra di Conte arriverà a vivere la professione come una fede è giusto non porsi limiti.