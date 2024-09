Inter, Balotelli: “Adriano più forte anche di Ibra. Tra lui ed Eto’o…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro sui due ex giocatori interisti a Contro Calcio su Twitch

Intervenuti su Twitch, sul canale di Damiano 'Er Faina' Contro Calcio, gli ex giocatori dell'Inter Mario Balotelli e Radja Nainggolan, hanno parlato di ex attaccanti nerazzurri e in particolare hanno puntato su due giocatori particolarissimi: Adriano e Samuel Eto'o con cui, tra l'altro, Super Mario ha vinto il Triplete quando vestiva la maglia interista.