"Inzaghi ha giudicato la Stella Rossa come una non top squadra e di fatto non lo è. Evidentemente pensa di avere tempo, spero per lui che abbia visto bene e che questo avversario non si riveli pericoloso. In attacco Simone ha fatto scelte nette e coraggiose con Taremi e Arnautovic, spero per lui che abbia deciso bene".