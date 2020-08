Bocca: “Tutti all’Inter chiediamo tantissimo. Conte aveva calcolato che la sua sparata…”

Fabrizio Bocca è tornato a parlare delle esternazioni di Antonio Conte in relazione alla vittoria in EL contro il Getafe. Ecco l’analisi del giornalista di Repubblica: “Dopo la bufera Conte ci poteva essere solo una vittoria, altrimenti l’Inter sarebbe precipitata nel caos. Forse, probabilmente. Non è successo, perché Conte, specialista in psicodrammi in diretta, aveva calcolato bene gli effetti della sua sparata, e sapeva di poter anche in questo modo sferzare la squadra. Sollecitarla al limite anche contro la società stessa. Per come è tormentato e insidioso il calcio oggi un quarto di finale è già una piccola impresa. Tutti all’Inter chiediamo moltissimo: vincere lo scudetto e siccome lo scudetto lo ha mancato almeno questa Europa League riavviata in piano agosto dopo essere stata l’ultima a chiudere i battenti. Vedremo, io non nego all’Inter la chance di fare il grande colpo”.

(Repubblica)