Frosio: “Possibile che Conte non sia riuscito a insegnare una cosa?” Poi frecciata a Icardi

Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato la partita di EL giocata tra Inter e Getafe esprimendo un dubbio: “Ecco, una cosa mi chiedo: ma è possibile che Conte non sia riuscito a insegnare il congelamento del gioco attraverso il possesso? No, sono capaci solo per poi andare in verticale, ma quando le energie mancano è sempre palla persa”.

Il giornalista della Rosea ha poi dedicato un pensiero alla grandezza di Romelu Lukaku (autore del primo bellissimo gol) una frecciatina ad un ex attaccante dell’Inter: “Icardi chi?”