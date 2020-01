Bocca: “Mercato Inter? ‘Paradossale’. Conte è entrato in silenzio stampa per…”

Fabrizio Bocca ha cercato di analizzare il periodo che l’Inter sta attraversando, dopo il pareggio contro il Cagliari. Analisi dei risultati e del silenzio stampa di Antonio Conte.

I risultati – “L’Inter sta attraversando una crisi che è difficile riconoscere come crisi. Ma lo è. E’ la crisi di una squadra che lotta per lo scudetto, che lotta per tenere testa alla Juve e a questo punto non solo, che si è posta dei traguardi che diventerà sempre più difficile afferrare se continua a giocare e fare questi risultati. Non è la crisi di una squadra che sta perdendo tutto o che rischia di retrocedere, ovvio. Ad altissimo livello si lavora e si giudica sui dettagli. E tre pareggi consecutivi, tre 1-1 (Atalanta, Lecce e Cagliari) con l’avversario sempre in rimonta nella parte finale della partita, sono dettagli molto pesanti, che possono addirittura indirizzare e condizionare la stagione”.

Mercato – “Il Cagliari ha pareggiato il gol di Lautaro (contestato dal Cagliari per una spinta in area) proprio con Nainggolan, il giocatore che l’Inter in estate aveva ripudiato e che a Cagliari sta facendo bene. E che adesso dice: “Mi hanno trattato come un giocatorino…”. Volendo o meno è anche questa una sottolineatura del mercato straordinario ma anche paradossale che sta facendo l’Inter da un anno a questa parte e che implica un fortissimo ricambio di giocatori con un impegno finanziario enorme”.

Silenzio stampa – “La situazione interista è molto calda e induce parecchio nervosismo, lo si vede dall’espulsione di Lautaro proprio nel finale del match, molti giocatori ormai reagiscono veementemente alle decisioni degli arbitri e quelli sono costretti a tirare fuori il cartellino rosso. Idem Conte e l’intera panchina: oggi l’Inter non è una squadra serena e tranquilla, ma molto nervosa. Sul mercato dell’Inter si è già parecchio detto (in attesa di Eriksen & C, per ora ha giocato il solo Young), ha un senso se l’Inter riesce a mantenere valide le sue chances scudetto, se invece le disperde, le strategie potrebbero (o avrebbero potuto…) essere ben diverse. Antonio Conte è entrato così in silenzio stampa, forse per autocontrollo e per non esagerare con certe uscite. In ogni caso è dura dover rispondere a tante domande…”

(Repubblica)