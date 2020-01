Inter, furia contro Manganiello: non solo Lautaro, a rischio squalifica anche Conte

Il convulso finale della partita contro il Cagliari rischia di avere strascichi importanti in casa Inter: ai nerazzurri non è andata giù la direzione di gara dell’arbitro Manganiello, e a farne le spese potrebbe non essere soltanto Lautaro Martinez. Secondo il Corriere dello Sport, a rischio squalifica ci sarebbero anche altri tre nerazzurri.

“L’exploit di Lautaro è stato solo l’apice di una domenica da crisi di nervi in casa nerazzurra. L’episodio è avvenuto a metà recupero e, dopo 2′, l’arbitro ha fischiato la fine. A quel punto, con l’animo infiammato, è “partito” Conte, con Manganiello, evidentemente, nel mirino. Da capire cosa verrà scritto nei referti, ma a questo punto anche il tecnico leccese rischia uno stop. Verrà squalificato pure il terzo portiere Berni, troppo agitato ed espulso a partita finita. Il direttore di gara, quindi, è stato scortato fino al tunnel, mentre tutto San Siro fischiava e gli inveiva contro, dopo aver già insultato pesantemente Ibrahimovic. A gara in corso, le immagini tv hanno anche mostrato, dopo una protesta a bordo campo, uno sputo di Ranocchia, ma comunque a distanza di sicurezza dal quarto uomo, che infatti non se n’è accorto“.