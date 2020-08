Bocca: “Tutti i divorzi appaiono assurdi, questo autolesionistico: Conte e l’Inter dovrebbero…”

“Antonio Conte ci è solo andato vicino. Il bilancio della stagione è ottimo ma non perfetto, alla fine rimangono rimpianti e un grande carico di amarezza. Comunque inevitabile per chi arriva secondo”. Con queste frasi Fabrizio Bocca ha analizzato la stagione nerazzurra e in particolare gli obiettivi del club guidato dal tecnico.

Luci e ombre di una stagione: “Su una sconfitta si potrebbero fare molti appunti, la stessa gestione della partita da parte di Conte fa abbastanza discutere, ma non credo che l’Inter oggi meriti processi severi. I segni del rilancio ci sono tutti, la rabbia di Antonio Conte è comunque una sferzata sulle acque abbastanza stagnanti del calcio italiano. L’Inter oggi è una seria alternativa alla Juve in campionato, e una squadra che si sta costruendo una sua identità internazionale. Il tutto nel modello di un calcio all’italiana abbastanza convincente: gioco lineare, veloce, dritto verso la porta”.

Divorzio in vista? “Per quanto riguarda Conte, resta aperto il suo caso. L’allenatore vuole un confronto con la società, vuole più copertura da dirigenti e presidente, chiede una rivoluzione praticamente totale, e non esclude affatto la possibilità di un clamoroso divorzio. Anzi. Già da tempo si parla di un testimone che potrebbe passare a Massimiliano Allegri, esattamente così come accadde alla Juventus nell’estate del 2014. Francamente a me tutti i divorzi paiono assurdi, soprattutto quelli dopo appena un anno di gestione. Se non si è in grado di andare oltre certe difficoltà o incomprensioni vuol dire che si è sbagliato tutto dall’inizio. Per cui passata l’amarezza non voglio credere ancora che assisteremo a una prematura quanto poco credibile spaccatura dell’Inter. Sarebbe assurdo e autolesionistico per tutti. Per come la penso io Conte e l’Inter dovrebbero andare avanti insieme, sia pure con molti alti e bassi, fino a quando non riusciranno a tornare a vincere. Ma non ragiono con la testa di Conte, che evidentemente ha altri sentimenti e si fa anche altri calcoli. Per cui, visto come è andata a finire tra la Juve e Sarri, non escluderei proprio che anche la squadra arrivata a un punto dalla Juve stessa si separasse dal suo factotum. Ormai non c’è più logica in tutto quello che accade”.

(Repubblica)