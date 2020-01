Bocca: “L’Inter gioca con un’ossessione. Marotta e Conte, mercato dispendioso perché…”

Fabrizio Bocca ha commentato il pareggio dei nerazzurri di Antonio Conte: “Il Lecce aveva perso le ultime tre partite, perdendo terreno nella lotta salvezza, insomma per la squadra di Conte, leccese, è quasi una sconfitta. Anche la Juve pareggiò con lo stesso risultato a Lecce, ma era ottobre e non avevamo ancora ben soppesato i valori delle squadre coinvolte nella lotta scudetto. E’ un momento di appannamento, di fatica, l’Inter gioca con l’ossessione – pur non dichiarata – di dover restare incollata alla Juventus e stare dentro la lotta scudetto. Un po’ Conte ha ragione nell’evidenziare la differenza di organico rispetto alla Juventus, un po’ si pensa che l’ Inter abbia comunque un organico sufficiente per non dover soffrire contro una squadra di bassa classifica”.

Il mercato per accontentare Conte: “Non sempre Lukaku e Lautaro possono risolvere tutte le partite, infatti il gol poi rimontato lo ha poi segnato Bastoni. Marotta e Conte cercano rinforzi sul mercato. E anche parecchi e dispendiosi, per quanto Conte dichiari che “non ci sono soldi”: per poter disporre di Eriksen fin da gennaio servono 15-20 milioni solo per anticipare l’ingaggio di un calciatore che a giugno, almeno per il cartellino, costerebbe zero. E’ un’operazione questa da squadra ricca e potente, che ha ben chiari gli obbiettivi e non lesina sugli investimenti per raggiungerli. Un mercato così impegnativo può avere una ragione se l’Inter continua a marciare al massimo, a rimanere pienamente coinvolta nella lotta scudetto. Lo è tuttora e il suo resta un campionato da protagonista, ma l’Inter non può fare passi falsi proprio adesso che sta pianificando gli investimenti decisivi per i prossimi mesi e non solo. Vedendo il broncio di Conte e il puntiglio con cui Marotta ha fatto saltare lo scambio Spinazzola-Politano credo che qualche domanda all’Inter, in queste ore, se la stiano facendo”.

(Repubblica)