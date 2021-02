Bocca: “Inter superiore alla Juve nel gioco. CR7? C’è un Lukaku che si permette di…”

Focus sul gioco dei bianconeri e su quello dell'Inter e confronto a distanza tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.

"Fabrizio Bocca analizza l'ultima giornata di campionato, soffermandosi su un quasi inevitabile confronto tra Juventus e Inter. Occhi puntati sui bianconeri, che ieri hanno battuto i bianconeri: "No, non è una bella Juve, l’ Inter oggi è superiore in gioco e rendimento e forse davvero il non dover partecipare a una Coppa può essere un vantaggio". Bocca parla poi di una "Juve involuta e forse davvero a fine ciclo. Forse…"

Cristiano Ronaldo non aveva ragione di giocare una partita ordinaria come quella contro il Crotone, ma ha giocato. Bocca se lo spiega così: "Ronaldo non fa gol da tre partite, le ultime uscite non sono state entusiasmanti, anzi, e soprattutto c’è un Lukaku che incalza. E che addirittura si permette di urlare in campo dopo aver fatto gol nel derby una frase che è una sfida: “I’m the fucking best! Io, io te l’ho detto, cazzo!”. Rimangono i dubbi relativi ad una Juventus che fatica a trovare se stessa, aggiunge Bocca.