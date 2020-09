Bocca: “Pirlo è l’opposto di quelli come Mourinho. Conte? La sua idea di gioco può…”

“Nessuno può mascherarsi o violentarsi il carattere, Pirlo è un tipo straordinariamente calmo, compassato, che applica freddamente le sue convinte idee di calcio. L’opposto degli allenatori stile Mourinho. La sua forza da giocatore era lo stile, una classe raffinata immensa. Adesso è la calma e un’intima convinzione delle sue idee e dei suoi mezzi. Non è tipo da salti ed esplosioni di rabbia o di gioia da bordo campo. Sul campo la sua idea di gioco può somigliare abbastanza a quella di Antonio Conte, nel comportamento sembra Liedholm o Ancelotti. I suoi riferimenti ufficiali, come è noto, sono Guardiola, Ancelotti e Conte. Riferimenti altissimi che ci si augura portino a una lunga e fortunata carriera che adesso ha avuto inizio in maniera abbastanza strana e quasi casuale”. Con queste parole Fabrizio Bocca ha commentato l’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus.

(Repubblica)