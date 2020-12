Bocelli: “L’Inter fa sempre soffrire, ma che passione. Ammiro tanto Lukaku perché è uno che…”

Intervistato dal sito ufficiale della FIFA a margine dell’evento ‘The Best Fifa Football Awards’, Andrea Bocelli ha raccontato la sua grande passione per il calcio e, in particolare, per l’Inter.

PASSIONE CALCIO – “Ho sempre amato il calcio da quando ero ragazzino in collegio, quando ascoltavo Tutto il calcio minuto per minuto su una radio portatile. È la grande passione di tutti gli italiani. È un modo per rimanere un bambino, anche alla mia età. Quando sono diventato un appassionato tifoso dell’Inter, la squadra era molto forte e ha vinto tutto. Era una squadra fantastica che ricordo nei dettagli, come tutti i tifosi dell’Inter che si rispetti: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Domenghini, Suarez, Corso!”.

PASSIONE INTER – “Sì, quella dell’Inter è una passione che ho trasmesso ai miei due figli, Amos e Matteo, e ammetto che sto cercando di fare lo stesso con mia figlia di otto anni, Virginia, anche se non sembra particolarmente interessata. Sostenere l’Inter in questi anni ha portato molta sofferenza, perché è una squadra che fa sempre soffrire. La rosa attuale ha dei grandi giocatori che ammiro molto: Romelu Lukaku, ad esempio, perché mette sempre il cuore nel suo gioco, e Alessandro Bastoni, che è anche un amico, Stefan de Vrij e il nuovo acquisto, Achraf Hakimi”.