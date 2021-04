Inter, Boeri: “Scudetto già vinto? Non scherziamo. Attenti all’Atalanta. La goduria vera…”

Stefano Boeri, architetto e tifoso dell'Inter, intervistato da Repubblica si mostra piuttosto scaramantico sulla questione scudetto

Stefano Boeri , architetto e grande tifoso nerazzurro, intervistato da Repubblica si mostra piuttosto scaramantico quando si parla di scudetto ormai cucito sulla maglia dell'Inter. "Non scherziamo, vinceremo quando sarà matematico, non prima. E attenti all’Atalanta, più di Milan o Juve è quella che ci può dare insidie".

"Conte? Come un chirurgo: se devi farti operare speri solo che sia bravo. Lui lo è: il suo vero capolavoro è stato compattare il gruppo dopo la sconfitta con la Samp. E Beppe Marotta sarebbe ancor più fondamentale in questo scudetto. Sempre che arrivi. Io ci crederò solo con la matematica dalla mia. Penultima di campionato, andiamo in casa della Juve e schieriamo tutta la Primavera, a cominciare dal figlio di Stankovic in porta. Quella sarebbe la goduria vera".