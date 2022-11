Boeri: “Per Inter e Milan l’importante è costruire, ma ci sono problemi. Il mio progetto…”

«Lo stadio-bosco è progettato spostando il tunnel di via Patroclo che comunque va risistemato perché troppo piccolo. Più volte abbiamo detto che se veniva lasciato lì dov’è ora, il nuovo stadio sarebbe sorto a 35 metri dalla case. Una follia».

Invece nel progetto realizzato con Fabio Novembre e Marco Balich?

«Spostando il tunnel a ovest lo stadio sta a 100 metri dalle case. È la soluzione più logica. Ho cercato in tutti i modi di raccontarla ma le squadre non mi hanno mai ascoltato perché per loro l’importante è costruire».