Sole 24 Ore – Retroscena Oaktree-Suning: “Prestito Pik, interessi”. Totale 350mln

"Il gruppo finanziario Usa (Oaktree, ndr) ha prestato nel maggio 2021 circa 275 milioni di euro alla lussemburghese Grand Tower Sarl, una delle holding tramite cui la famiglia Zhang controlla l’Inter. Capitali poi finiti in parte a valle al club. Si tratta di un prestito Pik (cioè payment-in-kind), dove gli interessi verranno pagati per intero alla fine, andando negli anni a cumularsi sul capitale: alla scadenza così la cifra da restituire a Oaktree si avvicinerebbe a circa 350 milioni di euro. In alternativa, se ciò non avvenisse, il fondo californiano potrebbe diventare il proprietario del club nerazzurro, sulla falsariga di quanto fatto da Elliott ai tempi della proprietà di Yonghong Li al Milan".