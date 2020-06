Boga: “Su di me Juve e Inter? Lusingato. Sogno di giocare in CL. Nella mia testa…”

Dopo aver lasciato il Marsiglia e aver fatto esperienza al Chelsea, Jeremie Boga, si è messo in mostra con il Sassuolo con il quale ha segnato 8 gol e fornito 4 assist. Avrebbe suscitato l’interesse di grandi club come Juve, Inter, Napoli o Roma. In Francia lo hanno intervistato e lui a proposito di futuro ha detto:

«Per ora sto prendendo in considerazione il Sassuolo perché ho parlato con l’allenatore. Vedremo cosa accadrà. Per ora sono sono qui. Il mio nome associato a grandi club? Ho visto molti nomi di grandi club italiani, sì. Questo è lusinghiero. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Per ora sono a Sassuolo e mi sto concentrando sul finale di stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa succederà l’anno prossimo. La mia ambizione? È un sogno per tutti i bambini giocare in Champions League o Europa League, tutte queste grandi competizioni europee. Ce l’ho nella mia testa, è un obiettivo per il futuro. Il campionato in cui mi trovo meglio? Direi Spagna e Italia perché sono campionati nei quali l’attacco ha una certa importanza. Anche se il campionato italiano è difensivista sta crescendo sempre di più e diverse squadre cercano di creare gioco: qui è dove sono riuscito ad impormi meglio».

(Fonte: rmcsport.bfmtv.com)