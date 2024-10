In intercettazioni presenti nei documenti delle inchiesta e che risalgono al 2020 si parla proprio di Boiocchi e di come non abbia esitato a intimidire e a fare pressione sui rappresentanti della società quando ha ricevuto un no come risposta. Si era lamentato con Claudio Sala, responsabile della sicurezza della prima squadra, di non essere stato avvertito dell'arrivo all'Inter dei nuovi giocatori e i toni della chiamata alla fine diventano: "Ascolta... ma che ca*** sta succedendo che noi non sappiamo come e quando arrivano i giocatori e non andiamo a prendere i calciatori? Adesso cambiamo tattica...adesso le cose ce le prendiamo per forza e poi vediamo cosa succede”.