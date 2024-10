L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi "ha risposto a tutte le domande. La sua è stata una testimonianza pulita e con risposte esaurienti". Lo afferma una fonte investigativa a poche ore dalla "lunga" testimonianza resa, a Milano, dall'allenatore nerazzurro in un ufficio decentrato della polizia. Inzaghi, non indagato, è stato sentito come testimone per la vicenda legata alla richiesta di biglietti da parte della curva Nord per la finale di Champions League giocata, e persa, a Istanbul.