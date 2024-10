Inchiesta ultras, Inzaghi mai minacciato o intimidito. Oggi tocca a Zanetti

Nella giornata di ieri, nell'ambito dell'inchiesta ultras, è stato ascoltato Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter. L'allenatore nerazzurro, che non risulta indagato, ha risposto in maniera trasparente alle domande degli investigatori, come ribadito da La Gazzetta dello Sport: "Il tecnico campione d'Italia, non indagato, è stato sentito ieri come persona informata sui fatti: durante l'audizione in gran segreto, con location cambiata in extremis, Inzaghi ha esplorato il suo rapporto con la curva nerazzurra".