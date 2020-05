Bojan: “Lautaro? L’Inter non fa un gioco offensivo, per il Barça meglio Firmino”

Intervistato dal quotidiano spagnolo Sport, Bojan Krkic, ex attaccante del Barcellona, si è detto convinto: Roberto Firmino, attaccante brasiliano del Liverpool, farebbe più comodo ai blaugrana rispetto a Lautaro Martinez. Ecco le parole dell’ex Roma sulla punta dell’Inter, grande obiettivo di mercato dei catalani:

“L’Inter di solito non prende l’iniziativa e questo mi fa pensare che Lautaro Martínez potrebbe occupare un’area al Barça che naturalmente non è sua. Sarebbe senza dubbio un peccato. Scommetterei di più su Firmino. Non pretendo che questa riflessione sia interpretata come negativa sull’argentino, ma il suo profilo deve essere analizzato bene. Non deve accadere quanto fatto con Griezmann. Acquistare un attaccante per farlo giocare da esterno e poi lamentarsi se non rende è inutile. Un nove è un nove. L’area è il suo habitat naturale e spostarlo vuol dire sprecare il suo talento. Se il Barça ha bisogno di un centravanti, deve acquistarlo, ma dovrà utilizzarlo correttamente“.

(Fonte: Sport)