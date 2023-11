Boldrini (CdS): “Juve-Inter passa dai due allenatori: la lezione di Inzaghi…”

Stefano Boldrini, editorialista del Corriere dello Sport, ha già acceso i riflettori sulla gara del 26 novembre tra Inter e Juventus, le prime due della classifica. Questo il parere dal quotidiano di oggi: "Molto di questo testa a testa passa per i due allenatori. Allegri è un pirata livornese. Aveva talento da giocatore. In panchina è il re dei realisti. Non si erge a profeta: il suo calcio è adattamento, buon senso, praticità. Allegri gestisce le maratone con lucidità: difficilmente sbaglia un cambio. Nella carriera di Simone brillano le coppe. È andato vicino allo scudetto due anni fa: sul più bello, l’Inter regalò il titolo al Milan. Si suppone abbia imparato la lezione.