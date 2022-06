Boldrini (GdS): “Lukaku non poteva restare al Chelsea. Ritorno all’Inter? Attenzione”

"Oggi la Banca d'Inghilterra ha rialzato i tassi d'interesse all'1,25%, ci sarà qualche problemino. Bisogna fare attenzione d'ora in poi, altrimenti ti portano in Rwanda, scherzo ma c'è poco da ridere. Lukaku non poteva restare al Chelsea, o lui o Tuchel, ovviamente via lui. Sui ritorni poi c'è sempre da fare molta attenzione, così come per Pogba alla Juventus, visto che in Italia non possiamo più portare gli Haaland, i Tchouameni, i Nunez".