Bologna, Arnautovic guiderà l’attacco contro l’Inter. Due dubbi per Mihajlovic

Sarà l'austriaco a guidare l'attacco contro la sua ex squadra

Domani a San Siro arriverà il Bologna . La squadra di Mihajlovic sta attraversando un buon momento di forma e in campionato ha collezionato due vittorie e un pareggio. Come riporta il Corriere dello Sport, Barrow non è ancora al meglio della sua condizione.

"Sta però crescendo e Mihajlovic sta valutando se dargli ancora spazio dall’inizio per farlo tornare prima in forma o se far giocare titolare Sansone, che in questo momento sarebbe più brillante. A destra Orsolini è favorito per la maglia da titolare su Skov Olsen. Se la giocheranno. Ma l’impressione è che Orso possa trovare quella continuità che non è riuscito ad avere la scorsa stagione. Arnautovic guiderà l’attacco".