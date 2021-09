Tentazione Co-La: Inzaghi pensa alla soluzione ‘frizzante’ per ridestare l’Inter

Il focus della Gazzetta dello Sport a proposito delle possibili scelte in attacco per la prossima gara dei nerazzurri

Daniele Vitiello

Archiviata la sconfitta col Real Madrid, l'Inter deve subito guardare avanti. Al Meazza domani arriva il Bologna e c'è da riprendere il filo del discorso in campionato dopo il pareggio con la Sampdoria. Probabile novità in avanti per Inzaghi, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Finalmente l’ora della Co-La, bevanda frizzante, energizzante: questa Inter, un po’ spossata dopo il primo acciacco di stagione, ne ha bisogno. Niente di grave, ma un sorso può comunque rivitalizzare la compagnia e aiutarla a rimettersi in cammino: nelle ultime due partite dopo la sosta per le nazionali, lo sprint iniziale nerazzurro si è un po’ fermato".

La tentazione è forte, come spiegano i colleghi: "Per domani Simone valuta se modificare una pedina davanti e affidarsi per la prima volta al duo argentino tanto atteso: Correa-Lautaro, un brindisi di Co-La per ridestarsi. Ogni decisione verrà presa oggi, quando sarà più chiara la condizione di Edin Dzeko, indispensabile e per questo spremuto. Un turno di riposo, però, è fisiologico, come è naturale pensare di affidarsi alle due armi più giovani dell’attacco".

Una soluzione finora mai adottata all'Inter. In nazionale la situazione è un po' diversa: "Il Toro e il Tucu in Albiceleste hanno diviso il campo solo in 4 occasioni, due nell’ultimo ciclo di qualificazioni mondiali, per un totale di 110’ spalla a spalla. Solo la prima volta, col Cile e senza Messi un paio di anni fa, hanno fatto coppia dall’inizio. Semmai, impressiona più il feeling che sgorga naturale tra i piedi della Co-La: nel poco tempo insieme, Correa ne ha segnati due e sempre su passaggi del gemello Martinez".