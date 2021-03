CdS – Bologna, duello Sansone-Vignato per una maglia con l’Inter. In dubbio…

Un ballottaggio e un calciatore in dubbio per Mihajlovic in vista della sfida tra il suo Bologna e l'Inter, in programma sabato prossimo

Alessandro De Felice

Il Bologna continua a preparare a Casteldebole la sfida contro l'Inter, in programma sabato prossimo alla ripresa del campionato. Il Corriere dello Sport riferisce che Sansone e Vignato si giocano un posto da titolare. La squalifica di Palacio libera un posto a sinistra ai due, in squadra insieme nella partitella di ieri contro la Primavera e che si giocano una chance dal 1'.

Barrow giocherà al centro, mentre anche Orsolini vuole convincere Mihajlovic a lanciarlo dal primo. Ieri ha lavorato a parte Nico Dominguez, in dubbio per la sfida di sabato prossimo.