Inter, niente ritiro. Non solo Barella-Lautaro: a riposo un altro big. CdS: “Intriga la coppia…”

Il risentimento al polpaccio rimediato al Borussia Park costringe Antonio Conte a dover concedere un turno di riposo a Nicolò Barella. Il centrocampista della Nazionale non partirà dall’inizio nella sfida di domani sera contro il Bologna, così come Lautaro Martinez.

Secondo il Corriere dello Sport, torna Vidal in mediana, mentre Lukaku e Sanchez formeranno la coppia d’attacco. In difesa turno di riposo per De Vrij, con Ranocchia dall’inizio, mentre sugli esterni restano aperti i ballottaggi Hakimi-Darmian e Perisic-Young. “La coppia Hakimi-Perisic intriga, ma l’assetto sarebbe offensivo” riferisce il quotidiano.

Il CorSport rivela, inoltre, che dopo la rifinitura di oggi, probabilmente non ci sarà il ritiro: la squadra si ritroverà domani mattina ad Appiano Gentile.