"L'orizzonte temporale resta il 2027/2028. Come dichiarato dal sindaco Matteo Lepore tra qualche mese dovrebbe chiudersi la conferenza dei servizi. Per quanto riguarda il Dall'Ara, ci è stato chiesto di adeguare il progetto per la messa in sicurezza della torre Maratona". Così l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, intervistato dagli allievi del Master di Giornalismo dell'Università di Bologna, ha risposto alle domande sui lavori per la riqualificazione dello stadio Dall'Ara.