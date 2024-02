"C'è una squadra che invece ha vinto 3-0 col Rennes e che, non avendo grandi problemi giovedì prossimo, ha voluto fare turnover col Monza e ha fatto uno sbaglio madornale. Ci può stare cambiare qualche giocatore, Giroud ha quasi 40 anni, ma cambiare tutto l'impianto offensivo e cambiare mezza squadra non va bene. Il Milan ha fatto la stessa cosa tra andata e ritorno con la Cremonese pareggiando entrambe le volte. Il calcio è talmente semplice che un allenatore che non ha fatto turnover contro l'ultima in classifica ha vinto 4-0 ma poteva vincere 14-0 e la squadra che ha fatto turnover contro una squadra senza obiettivi e quasi "gemellata" ha preso 4 palloni in una partita invereconda. Benzema con Ancelotti ha giocato City due volte e una partita di Liga 78' in una settimana. E qui stiamo parlando di Leao che deve riposare a 24 anni che non segna da quando andavo alle elementari"