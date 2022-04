Ricorsi al Coni, il legale del Toro: “Bologna-Inter, caso atipico. Curioso su sentenza”

L'avvocato Chiacchio considera quello della gara non giocata al Dall'Ara come un caso particolare: c'è attesa per capire come si esprimerà il Collegio

Eva A. Provenzano

È il giorno dei ricorsi al collegio di garanzia del Coni per Bologna-Inter e non solo. Eduardo Chiacchio, avvocato del Torino, prima dell'udienza sul ricorso Atalanta contro la decisione di giocare la partita rinviata per Covid ha dichiarato: «Sono curioso di sentire come si esprimerà il collegio per Bologna-Inter, un caso atipico perché in carenza di un ricorso al giudice sportivo per richiesta di forza maggiore c'è stata una pronuncia d'ufficio, e questo non si era mai verificato».

(Fonte: agenzia)