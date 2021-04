Inter, affaticamento per Perisic: niente Bologna. Out anche Kolarov. Vidal ci sarà

In vista della trasferta del Dall'Ara, Antonio Conte dovrà fare a meno di Aleksandar Kolarov e Ivan Perisic. Recupera Vidal

In vista della trasferta del Dall'Ara, Antonio Conte dovrà fare a meno di Aleksandar Kolarov e Ivan Perisic . Secondo quanto riporta Sky Sport, per il croato si tratta di un affaticamento ed è rimasto a Milano.

Saranno Darmian e Young a giocarsi una maglio da titolare con il primo in vantaggio per sostituire il croato. Ma c'è una buona notizia per il tecnico nerazzurro, infatti oggi Arturo Vidal ha lavorato con il gruppo ed è partito per Bologna.