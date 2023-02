Gds – Bologna-Inter, pagelle: Dumfries il peggiore. Si salva Gosens. Inzaghi…

Tante insufficienze e pochi si salvano. Sono le pagelle della Gazzetta dello Sport che analizza la prestazione dei giocatori dell'Inter sconfitta contro il Bologna. Il peggiore è Denzel Dumfries , 5: "A destra ha poca voglia o i cingoli fuori uso e affonda sul bagnato. Fa passare spesso Soriano e Cambiaso, si scuote un attimo a inizio ripresa ma dura poco, fino al cambio dopo il cartellino giallo". Il migliore è Robin Gosens , 6: "È solo alla terza da titolare in campionato, fatica come tutti a entrare nel match, ma alla fine è l'unico che propone qualcosa di serio come le due palle gol per Calhanoglu e Lukaku. E prova anche con il tiro".

5 per Simone Inzaghi: "La settima sconfitta in campionato è un capo d'accusa anche per lui. Non ha Dimarco, fa riposare Barella, dà credito non ricambiato a Brozovic. Ma l'Inter si fa schiacciare a lungo e prende gol per i suoi errori".