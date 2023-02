Inter, Lautaro: “Giocato malissimo, deluso da tutti: sia allarme. Posso solo dire…”

Ha pesato l'approccio perché abbiamo avuto una bella settimana dopo Udinese e Porto: stavamo bene. Poi oggi non abbiamo approcciato la partita come dovevamo, non volevamo questa sconfitta ma dobbiamo migliorare perché il Napoli è a +18. Se non c'è motivazione per giocare, non puoi giocare a calcio: l'approccio non è stati giusto, loro hanno fatto meglio di noi. Dobbiamo compattarci, fare una settimana bella per preparare bene il Lecce: dobbiamo prendere i tre punti per continuare nella nostra posizione. Ai miei compagni quello che dico lo lascio in spogliatoio: posso solo dire che ci mettiamo a lavorare insieme per portare l'Inter in alto".