Bologna-Inter, per Mihajlovic c’è anche la grana Hickey: ha problemi ad una spalla

Il calciatore rossoblù si è infortunato in allenamento venerdì e non ha ancora recuperato. Oggi rientra Barrow

La prima partita che l'Inter giocherà alla ripresa del campionato sarà quella con il Bologna. La squadra di Mihajlovic aveva messo in difficoltà la formazione nerazzurra nella scorsa stagione, in un momento clou del campionato. L'allenatore rossoblù ha la grana Hickey da risolvere.

Il Corriere dello Sport spiega che il giocatore ha subito un colpo alla spalla nell'allenamento di venerdì e dopo quattro giorni il fastidio non è ancora superato. Ieri non si è allenato e nelle prossime ore saranno rivalutate le sue condizioni. "Si capirà, dunque, anche in base alle sensazioni del 18enne se riuscirà ad essere convocabile per l’anticipo di sabato sera contro l’Inter, ma se il fastidio dovesse proseguire ecco che verrà percorsa ogni strada". Compresa quella dell'intervento chirurgico. Dijks sarà diffidato nella gara contro i nerazzurri, toccherà a lui sorvegliare Hakimi. Oggi rientrerà a Bologna anche Musa Barrow, ieri è rientrato Tomiyasu.