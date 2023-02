Bologna, Motta: “Vittoria meritata, godiamocela. Inter squadra top, noi…”

"Oggi c'è una simbiosi fantastica tra la squadra e la città, i tifosi. I ragazzi hanno fatto una buonissima prestazione, abbiamo giocato molto bene, abbiamo attaccato ma avuto equilibrio contro una grande squadra come l'Inter. In difesa i nostri si sono aiutati non permettendo la superiorità, abbiamo fatto una grandissima prestazione"

"Vedo tutto il gruppo in un momento buono, abbiamo raccolto quanto abbiamo fatto tutti i giorni in allenamento. Stanno facendo tutti bene, anche con il sorriso, con l'entusiasmo è più bello. Dobbiamo continuare a giocare così, i ragazzi comunicano molto in campo per capire i momenti della partita, oggi è la prova che i ragazzi stanno crescendo. Schouten da tempo si allena bene, sappiamo il suo livello in fase di possesso, dà equilibrio, tecnicamente è bravo ma oggi ha fatto bene anche in fase difensiva per chiudere le linee di passaggio, quando è il momento di pressare Brozovic è stato bravo. Raccoglie il lavoro che sta facendo, si sta allenando bene"