Bologna-Inter, la moviola Cds: Doveri da 6.5, forse troppo severo quando…

Così il quotidiano sulla moviola: "Daniele Doveri gestisce con personalità una gara ricca di contrasti, ma pulita"

Nei 100 minuti della gara Doveri fischia appena 20 falli: ben al di sotto della media italiana. L’arbitro fa giocare il più possibile, anche se questo accende i toni (come nel litigio tra Barella e Arnautovic, entrambi ammoniti al 56’). Corretto il giallo a Calhanoglu, un po’ esagerato quello per Dumfries che cerca di non colpire Theate. Massima severità (forse troppa) nei confronti di Spicciarello, il preparatore atletico dell’Inter espulso per essere entrato in campo con l’obiettivo di passare il pallone al portiere del Bologna. Al 18’ Soumaoro entra con decisione su Lautaro senza commettere fallo, due minuti dopo Hickey accenna una protesta ma è lui a calciare il piede di Dumfries (e non viceversa)".