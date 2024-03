Il difensore tedesco ha realizzato la rete decisiva al Dall'Ara e si è messo in mostra in entrambe le fasi di gioco

L'Inter vince anche a Bologna e conquista il tredicesimo successo consecutivo fra tutte le competizioni in questo 2024. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Bisseck, autore del gol decisivo: "Non solo il gol, bello e pesante. Un assist per Darmian nel primo tempo e tante chiusire decisive. Gioca con la personalità di un titolare, pur giocando poco. Il futuro è suo". Bene anche il resto della difesa, con Acerbi e soprattutto Bastoni: "Altra perla di una stagione d'oro. Un numero 10 mascherato da difensore centrale".