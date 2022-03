Bologna-Inter, ultimi giorni per presentare ricorso: l’orientamento del club

La gara del Dall'Ara, inizialmente in programma il 6 gennaio e successivamente non disputata, verrà recuperata

La partita tra Bologna e Inter, inizialmente in programma il 6 gennaio e successivamente non disputata, verrà recuperata: niente vittoria a tavolino per i nerazzurri , questa è stata la decisione della Corte d'Appello della Figc. Il Corriere dello Sport illustra le prossime mosse del club di viale della Liberazione:

"L'Inter ha tempo fino a giovedì 24 per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per Bologna-Inter ovvero 30 giorni dopo il ricevimento delle motivazioni con le quali a metà febbraio la Corte Sportiva d'Appello della Figc ha respinto la richiesta nerazzurra di 3-0 a tavolino per l'incontro non disputato il 6 gennaio al Dall'Ara. L'orientamento è quello di appellarsi e ciò porterà a disputare l'eventuale recupero non prima di fine aprile, inizio maggio".