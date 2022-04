Bologna-Inter, Steven Zhang in tribuna? In tre non partono con la squadra

Il presidente interista sta meditando di assistere alla sfida, così da stare vicino al gruppo. Sarà una decisione dell’ultimo momento

Non ci sarà Robin Gosens per Bologna-Inter. L'esterno tedesco ha infatti accusato ieri un affaticamento muscolare all'adduttore e difficilmente partirà con la squadra nella giornata di oggi. Questo le ultime secondo il Corriere dello Sport: "Al Dall’Ara, però, potrebbe essersi una presenza in più in tribuna, visto che il presidente interista Steven Zhang sta meditando di assistere alla sfida, così da stare vicino al gruppo.

Sarà una decisione dell’ultimo momento. Tornando all’infermeria, ieri si è rivisto sul campo Vidal, ma solo per alcuni limitati esercizi. Il cileno, come previsto, sarà ancora out con il Bologna e si lavora per averlo a disposizione con l’Udinese. Nuovo forfait anche per Caicedo, ancora molto debilitato dalla sindrome gastrointestinale accusata prima della Roma".