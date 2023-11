Decimo risultato utile consecutivo per i rossoblu, che salgono al quinto posto e scavalcano proprio i biancocelesti

Il Bologna non si ferma più: i rossoblu battono 1-0 la Lazio grazie al gol di Ferguson a inizio ripresa e conquistano il decimo risultato utile consecutivo, che permette ai ragazzi di Thiago Motta di salire al quinto posto in classifica a quota 18 punti (gli stessi del Napoli), in piena zona Europa, e di scavalcare proprio i biancocelesti.